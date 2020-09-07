Колишній форвард Динамо, Шахтаря та Карпат Олександр Гладкий став повноцінним гравцем Зорі.

Гладкий офіційно приєднався до Зорі, інформує сайт луганців. Контракт з форвардом підписано на 1 сезон.

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За команду Скрипника Олександр виступатиме під 11 номером. Гравець приєднався до команди на правах вільного агента. До слова, форвард вже встиг відзначитись дебютним голом за луганців у спарингу проти Олександрії.

Нагадаємо, останнім клубом Гладкого був Адана Демірспор – контракт українця з представником другого дивізіону Туреччини закінчився 4 серпня. Також Олександр встиг пограти за Металіст, Арсенал, Харків, Шахтар, Дніпро, Карпати, Динамо, Чорноморець та Різеспор.

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