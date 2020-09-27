Гладкий назвав цілі Зорі на сезон – Динамо залишається під прицілом
Нападник Зорі Олександр Гладкий має намір нав'язати боротьбу своєму колишньому клубу.
"Мета Зорі залишається незмінною – потрапляння в єврокубки. Потрібно виступити не гірше, ніж в минулому сезоні. Планка піднята максимально високо і її потрібно тримати, хоча буде важко.
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Утриматися на вершині завжди складніше, ніж туди видертися. Докладемо всіх зусиль, щоб нав'язати конкуренцію Динамо і в цьому сезоні", – цитує Гладкого dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, форвард захищав кольори Динамо у 2016-2017 роках. Після 4-х турів УПЛ Зоря розташувалась на 9-й сходинці з 4-ма очками.
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