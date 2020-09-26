"Незабитий пенальті у 2015-му в фіналі Кубка? Я засмутився. Але я ж не забив не кому-небудь, а Саші Шовковському.

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Я не знаю, чи є воротар в світі кращий, ніж Шовковський щодо цього питання. Тоді він і удар Тайсона взяв, і Ракицький в поперечину засадив", – цитує Олександра Гладкого dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України 2014/15 Динамо перемогло Шахтар у серії пенальті (5:4) – основний час завершився з рахунком 0:0. Це був 11 раз, коли кияни трімфували в кубку.

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