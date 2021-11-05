"Це було усвідомлене рішення, бо мій контракт із Шахтарем добігав кінця. Відбулися певні нюанси, про які не хочеться згадувати. Але Шахтар там був ні до чого, це була моя помилка. Я навіть не шукав тоді клуб, а зустрівся із Сергієм Ребровим. Він запропонував, а я взяв і погодився.

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Півроку я пробув у Динамо, а потім пішов в оренду в Карпати. Напевно, проблема була в мені, тому що саме на той момент я не зміг перебудуватися під стиль Динамо. У Шахтарі був трохи інший футбол. З переходом в Динамо я зіткнувся із деякими труднощами. Може, мені потрібно було трохи більше часу. Але ніхто нікому часу не дасть, я це чудово розумів. Після відходу в оренду у Карпати я зрозумів, що краще чесно потиснути руки і розійтися.

Це були більше проблеми спортивного характеру, динамівська гра трохи відрізняється. Я багато тренувався, слухав та намагався виконувати. Десь у тебе виходить, а десь взагалі не йде. Не те, що м'яч не йде у ворота, а ти почуваєшся не у своїй тарілці. В ігровому плані я не робив 100% того, що вмію. Я це розумів.

Фанати були трохи незадоволені, скажімо так. Якось вони прийшли на товариський матч на базі, почалися вигукувати образливі слова. Я чудово їх розумію, це їхнє життя, але ​​мені було трохи неприємно. Олександр Шовковський підійшов до них і поговорив, потім ми разом із ним підійшли. Я йому дуже вдячний. Ми поговорили, начебто стало спокійніше. Освистували потім, звичайно, але це така справа.

У мене не було жодних проблем із Ребровим. Навіть коли я пішов в оренду в Карпати, він вітав мене з вдалими матчами. Не маю до нього жодних претензій, навпаки, вдячний йому та Ігорю Суркісу за те, що опинився у цьому клубі. Ми зробили правильно, що розійшлися на той момент. Якщо повернути час назад, на початок моєї кар'єри, я зробив би все так само", – сказав Гладкий у коментарі Youtube-каналу Do Best!.

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