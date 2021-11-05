Гладкий назвав головного винуватця свого провалу в Динамо
Форвард Зорі Олександр Гладкий розповів про свій перехід із Шахтаря в Динамо у 2016 році.
"Це було усвідомлене рішення, бо мій контракт із Шахтарем добігав кінця. Відбулися певні нюанси, про які не хочеться згадувати. Але Шахтар там був ні до чого, це була моя помилка. Я навіть не шукав тоді клуб, а зустрівся із Сергієм Ребровим. Він запропонував, а я взяв і погодився.
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Півроку я пробув у Динамо, а потім пішов в оренду в Карпати. Напевно, проблема була в мені, тому що саме на той момент я не зміг перебудуватися під стиль Динамо. У Шахтарі був трохи інший футбол. З переходом в Динамо я зіткнувся із деякими труднощами. Може, мені потрібно було трохи більше часу. Але ніхто нікому часу не дасть, я це чудово розумів. Після відходу в оренду у Карпати я зрозумів, що краще чесно потиснути руки і розійтися.
Це були більше проблеми спортивного характеру, динамівська гра трохи відрізняється. Я багато тренувався, слухав та намагався виконувати. Десь у тебе виходить, а десь взагалі не йде. Не те, що м'яч не йде у ворота, а ти почуваєшся не у своїй тарілці. В ігровому плані я не робив 100% того, що вмію. Я це розумів.
Фанати були трохи незадоволені, скажімо так. Якось вони прийшли на товариський матч на базі, почалися вигукувати образливі слова. Я чудово їх розумію, це їхнє життя, але мені було трохи неприємно. Олександр Шовковський підійшов до них і поговорив, потім ми разом із ним підійшли. Я йому дуже вдячний. Ми поговорили, начебто стало спокійніше. Освистували потім, звичайно, але це така справа.
У мене не було жодних проблем із Ребровим. Навіть коли я пішов в оренду в Карпати, він вітав мене з вдалими матчами. Не маю до нього жодних претензій, навпаки, вдячний йому та Ігорю Суркісу за те, що опинився у цьому клубі. Ми зробили правильно, що розійшлися на той момент. Якщо повернути час назад, на початок моєї кар'єри, я зробив би все так само", – сказав Гладкий у коментарі Youtube-каналу Do Best!.
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