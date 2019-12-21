Гладкий голом допоміг Адана Демірспору розгромити суперника – відео пострілу українця

Форвад Адана Демірспора Олександр Гладкий відзначився вже другим голом у сезоні.

Чемпіонат Туреччини, 16-й тур

Адана Демірспор – Умранієспор – 4:2

Голи: Темельтас, 16 (аг.), Гладкий, 21, Шен, 26, Сюзен, 90+9 (аг.) – Алтінтас, 54, 81

Український легіонер першолігового Адана Демірспору Олександр Гладкий вийшов у стартовому складі і вже на 16-й хвилині спричинився до першого гола своєї команди – отримавши навіс в районі одинадцятиметрової позначки він головою намагався перекинути голкіпера. Однак допомогти своїй команді вирішив захисник, який намагаючись вибити м’яч за межі поля, головою поцілив у кут власних воріт.

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А вже за п’ять хвилин українцеві вдалось відзначитьсь повноцінно: отримавши передачу у центрі штрафного майданчика, він легко переправив м’яч вже у пусті ворота. Матч видався доволі результативним і цікавим: глядачі побачили ще чотири голи і два вилучення у команді українця вже у доданий час.

Цей гол став для Гладкого другим у сезоні, а його команда наразі посідає 9-ту сходинку у Другому турецькому дивізіоні, набравши 21 очко у 16-ти матчах.