Гладкий близький до переходу в Денізліспор

Екс-форвард Динамо Олександр Гладкий близький до підписання контракту з Денізліспором.

Колишній форвард Шахтаря, Динамо та ще кількох клубів Олександр Гладкий найближчим часом повинен стати гравцем Денізліспора, інформує Denizlimedia.

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Сторонам залишилось узгодити деякі деталі угоди, зокрема бонуси за вихід в еліту.

Раніше повідомлялось про інтерес Денізліспора до українського форварда. Клуб виступає у другому турецькому дивізіоні.

Останнім місцем роботи Гладкого був Чорноморець, кольори якого він захищав з березня поточного року.