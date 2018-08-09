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Гладкий близький до переходу в Денізліспор

19:17 237 Читать на русском
Гладкий близький до переходу в Денізліспор
Олександр Гладкий / фото: ФК Динамо

Екс-форвард Динамо Олександр Гладкий близький до підписання контракту з Денізліспором.

Колишній форвард Шахтаря, Динамо та ще кількох клубів Олександр Гладкий найближчим часом повинен стати гравцем Денізліспора, інформує Denizlimedia.

Безус може продовжити кар'єру в Бурсаспорі

Сторонам залишилось узгодити деякі деталі угоди, зокрема бонуси за вихід в еліту.

Раніше повідомлялось про інтерес Денізліспора до українського форварда. Клуб виступає у другому турецькому дивізіоні.

Останнім місцем роботи Гладкого був Чорноморець, кольори якого він захищав з березня поточного року.

Теги
Трансфери Олександр Гладкий Олександр Гладкий Туреччина Денізліспор
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