"Кожен зробив свою роботу так, як від нас вимагали. Готувалися весь тиждень. Готувалися конкретно до Динамо. Тому кожен з тих, хто був на футбольному полі, вийшов і зробив те, що від нього вимагалося. Звідси і результат.

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Так, трохи провалилися в другому таймі – у нас гра трішки не вийшла, перебудувалися на 3 захисники. Але перший тайм повністю можна занести в актив. Дуже непогано", – сказав Андрій Гітченко у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, чернігівська Десна у матчі 2-го туру чемпіонату України на виїзді не дозволила Динамо перемогти (0:0).

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