"Дуже символічно, що сталося це після гри з таким не чужим йому Шахтарем. Совість і гідність все ж переважили фактор компенсації.

Луческу офіційно покинув Динамо і завершив тренерську кар'єру

Румун не став чекати ганебного звільнення, він вперше в своєму житті самостійно подав у відставку.

Керувати киянами далі ймовірно буде Олександр Шовковський, під керівництвом якого Динамо демонструвало непогані результати навесні. Очевидно, що гірше вже не буде. Гірше вже нікуди", – написав Бурбас на своїй сторінці у Telegram.

Нагадаємо, після поразки Динамо від Шахтаря (0:1) Луческу подав у відставку і оголосив про завершення тренерської кар'єри.

Динамо – Шахтар: прощальна прес-конференція Мірчі Луческу – про завершення кар'єри, респект Україні та терпіння