"Є таке враження, що Динамо працює на виснаження з потенційними покупцями. Просто хочуть довести їх до паніки, щоб коліна почали тремтіти, віддали або в оренду, або, ну, скажемо так, не дуже дорого.

Це об'єктивна реальність. Такі ресурси Динамо. Їх не можна порівняти, мені здається, не тільки з Шахтарем, навіть з Металістом 1925 чи умовно з Поліссям.

Так, вони продали Ваната, ціна хороша, але щодо якості заміни є суттєві питання, враховуючи нюанси з Бленуце. Зараз ставка робиться на Герреро", – заявив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, що цього літа Динамо підписало чотирьох новачків: Василя Буртника, Аліу Тіаре, Шолу Огундану та одіозного Владислава Бленуце.

Владислава Ваната кияни продали в Жирону за майже 20 млн євро.

