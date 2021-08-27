"Якщо відверто, то жереб – гірше не придумаєш. На мій погляд, Шахтар в суперництві з Інтером і Реалом ще може поборотися за одне з двох перших місце в групі.

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Що стосується Динамо, то буде удачею, якщо кияни продовжать виступати в Лізі Європи. Тим не менш, треба бути реалістами: Баварія і Барселона сильніші", – поділився Маркевич у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Шахтар потрапив до групи D, а суперникам "гірників" стануть Реал, Інтер та молдовський Шериф, який тренує Юрій Вернидуб. Динамо ж у групі E зустрінеться з Баварією, Барселоною та Бенфікою, до якої нещодавно перебрався форвард збірної України Роман Яремчук.

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