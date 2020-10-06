У вівторок, у рамках 5-го туру Першої ліги, відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 5-й тур

Гірник-Спорт – Нива Т – 4:1

Голи: Герасимець, 27, Карась, 39, Вовченко, 58 (аг.), Мурза, 89 – Волохатий, 30

Вилучення: Різник, 75 (Нива Т, друга жовта картка)

Авангард – Миколаїв – 0:1

Гол: Кушніренко, 83

Вилучення: Майборода, 74 (Авангард, червона картка)

Верес – Кремінь – 2:1

Голи: Сергійчук, 45+3 (пен.), Гончаренко, 61 – Куліш, 23

Вилучення: Зубков, 59 (Кремінь, друга жовта картка)

Металіст 1925 втратив очки у матчі з Поліссям, але втримався на вершині Першої ліги

Тернопільська Нива після чотирьох поспіль нічиїх поступилась на виїзді команді з Горішніх Плавнів. Пропустивши в середині першого тайму, гості майже відразу відігрались, проте на перерву пішли поступаючись у один гол. Відпочинок не пішов на користь команді Василя Малика. В одній з чергових атак тернополяни знову вразили власні ворота (вже другий тур поспіль) – Семен Вовченко після невинного навісу, намагаючись скинути м'яч голкіперу, відправив круглого у сітку. Згодом Андрій Різник отримав другу жовту картку і залишив свою команду у меншості. Як наслідок, за хвилину до закінчення основного часу Нива пропустила вчетверте і опустилась вже на десяту сходинку. Гірник-Спорт впритул наблизився до лідера чемпіонату Металіст 1925 – команда відстає від харків'ян на одне очко, але має гру в запасі.

Долю матчу Авангарда та Миколаєва вирішив один влучний постріл команди Іллі Близнюка. На 83-й хвилині м'яч влучив у руку капітану краматорців Володимиру Булгакову і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував штатний пенальтист гостей Богдан Кушніренко. Варто зазначити, що з середини другого тайму господарі грали у меншості – за грубий підкат у центрі поля червону картку отримав Сергій Майборода. Перемога підняла Миколаїв на дев'яту сходинку, Авангард залишився чотирнадцятим.

Верес на власному полі не без проблем здолав Кремінь. Підопічні Юрія Вірта пропустили першими в середині тайму, але на перерву пішли за рівного рахунку – вже у доданий до першої сорокап'ятихвилинки час Михайло Сергійчук реалізував пенальті. Після відпочинку Руслан Зубков отримав другу жовту картку і залишив Кремінь у меншості. Рівненська команда за чисельної переваги дотисла суперника і піднялась на четверту сходинку турнірної таблиці, Кремінь залишився шостим.

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