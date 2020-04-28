Гірник-Спорт подав апеляцію на рішення КДК УАФ реєструвати новачків – постраждалий гравець готовий іти в Лозанну

Першоліговий Гірник-Спорт подав скаргу до Апеляційного комітету УАФ у справі щодо заборгованості перед Олексієм Пінчуком.

Нагадаємо, колишній гравець Гірника-Спорт Олексій Пінчук виграв справу щодо неправомірного розриву контракту з ініціативи клубу. Футболіст повинен отримати компенсацію 75 тисяч гривень.

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Клуб не виконав вказане рішення у передбачений термін – як наслідок, отримав заборону реєструвати нових гравців. Втім, як стало відомо, Гірник-Спорт скористався своїм правом на апеляційне оскарження рішення КДК УАФ. Апеляційний комітет УАФ вже відкрив провадження, повідомляє Полтавщина Спорт з посиланням на Юрія Юрченка – агента гравця.

Раніше президент клубу Петро Каплун заявляв, що Гірник-Спорт не збирається виплачувати заборгованість. Олексій Пінчук, у свою чергу, готовий звертатися навіть до CAS у Лозанні.

До слова, після 19 турів Першої ліги команда з Горішніх Плавнів посідає 9 місце в турнірній таблиці.

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