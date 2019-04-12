Гірник-Спорт підписав футболіста, який виступав у "чемпіонаті Криму"

Першоліговий Гірник-Спорт підписав низку новачків, один з яких грав у "чемпіонаті Криму".

Один з футболістів, яких підписав клуб з Горішніх Плавнів, Роман Мироненко, раніше виступав у "чемпіонаті Криму". У 2015-2016 роках грав за Кафу з Феодосії.

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У 2017-у році гравець виступав за Буковину. Керівництво клубу не продовжило з ним контракт, коли дізналось про його минуле, повідомляє журналіст Вадим Скічко.

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До слова, Мироненко приєднався до ФК Гірник-Спорт на початку березня, останнім клубом 28-річного футболіста був грузинський Мерані.