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Гірник-Спорт підписав футболіста, який виступав у "чемпіонаті Криму"

16:03 146 Читать на русском
Гірник-Спорт підписав футболіста, який виступав у "чемпіонаті Криму"
Роман Мироненко / Гірник-Спорт

Першоліговий Гірник-Спорт підписав низку новачків, один з яких грав у "чемпіонаті Криму".

Один з футболістів, яких підписав клуб з Горішніх Плавнів, Роман Мироненко, раніше виступав у "чемпіонаті Криму". У 2015-2016 роках грав за Кафу з Феодосії.

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У 2017-у році гравець виступав за Буковину. Керівництво клубу не продовжило з ним контракт, коли дізналось про його минуле, повідомляє журналіст Вадим Скічко.

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До слова, Мироненко приєднався до ФК Гірник-Спорт на початку березня, останнім клубом 28-річного футболіста був грузинський Мерані.

Теги
Гірник-Спорт Гірник-Спорт Перша ліга Крим Кримський футбольний союз
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