Клуб з Горішніх Плавнів надав своїм гравцям статус вільних агентів, а також розформував тренерський штаб. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Матч лідера Першої ліги був перерваний через полив газону – курйоз дня

Президент ФК Гірник-Спорт Петро Каплун під час зустрічі з тренерським штабом та гравцями команди повідомив, що клуб не отримав фінансування на 2021 рік. Опісля всім членам колективу були видані документи про припинення співпраці. Відповідно, участь Гірник-Спорту у другій частині чемпіонату під великим питанням.

Зазначимо, що клуб посідає 4 місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи 26 очок після зіграного першого кола. Команда з Горішніх Плавнів відстає від лідера Агробізнеса на 5 пунктів.

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