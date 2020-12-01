Клуб з Горішніх Плавнів ризикує зникнути з футбольної карти України.

Один із лідерів Першої ліги може не дограти поточний розіграш першості через рішення босів клубу.

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За інформацією Sportarena, керівники клубу вже надали усім гравцям команди статус вільних агентів. Причини такого рішення наразі невідомі.

Зазначимо, що Гірник-Спорт посідає 4 місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи 26 очок після 15 зіграних турів. Команда з Горішніх Плавнів відстає від лідера першості Агробізнеса на 4 пункти.

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