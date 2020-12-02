"Я вже 26 років очолюю футбольний клуб, але ще ніколи ситуація не була настільки тривожною. Якщо одним реченням, то немає фінансування на наступний сезон. Раніше наш партнер – Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат – намагався, щоб з функціонуванням футбольної команди проблем не виникало, зараз становище кардинально змінилося. Цього року бюджет становив 19 мільйонів гривень, близько п'яти мільйонів пішло на оплату податків, серйозних коштів вимагало і утримання спортивної бази.

Гірник-Спорт офіційно розпустив гравців і тренерський штаб

Зараз нам у фінансуванні відмовили, хоча з другою частиною сезону ми пов'язували великі надії – Гірник-Спорт перебуває серед претендентів на підвищення в класі, планували поліпшити освітлення на стадіоні, добудувати трибуни. Тепер – втриматися б на плаву.

На клубних зборах вирішили не продовжувати контракти з тими 15 гравцями, у яких вони закінчилися, ще 11 надали статус вільних агентів. Хоча просив хлопців не поспішати з працевлаштуванням в інших командах, постараємося до першого лютого вирішити питання з фінансуванням і оплатити футболістам вимушену відпустку за свій рахунок. В іншому випадку Гірник-Спорт з його переможними традиціями, завойованим третім місцем у Першій лізі 2015 року зникне. Як і футбол у регіоні", – сказав Каплун у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, вчора, 1 грудня, Гірник-Спорт офіційно розпустив гравців і тренерський штаб. Клуб посідає 4 місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи 26 очок після зіграного першого кола. Команда з Горішніх Плавнів відстає від лідера Агробізнеса на 5 пунктів.

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