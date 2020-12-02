Гірник-Спорт може припинити існування – президент озвучив умову збереження клубу
Президент Гірник-Спорту Петро Каплун прокоментував неприємну ситуацію, у яку потрапив клуб із Горішніх Плавнів.
"Я вже 26 років очолюю футбольний клуб, але ще ніколи ситуація не була настільки тривожною. Якщо одним реченням, то немає фінансування на наступний сезон. Раніше наш партнер – Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат – намагався, щоб з функціонуванням футбольної команди проблем не виникало, зараз становище кардинально змінилося. Цього року бюджет становив 19 мільйонів гривень, близько п'яти мільйонів пішло на оплату податків, серйозних коштів вимагало і утримання спортивної бази.
Гірник-Спорт офіційно розпустив гравців і тренерський штаб
Зараз нам у фінансуванні відмовили, хоча з другою частиною сезону ми пов'язували великі надії – Гірник-Спорт перебуває серед претендентів на підвищення в класі, планували поліпшити освітлення на стадіоні, добудувати трибуни. Тепер – втриматися б на плаву.
На клубних зборах вирішили не продовжувати контракти з тими 15 гравцями, у яких вони закінчилися, ще 11 надали статус вільних агентів. Хоча просив хлопців не поспішати з працевлаштуванням в інших командах, постараємося до першого лютого вирішити питання з фінансуванням і оплатити футболістам вимушену відпустку за свій рахунок. В іншому випадку Гірник-Спорт з його переможними традиціями, завойованим третім місцем у Першій лізі 2015 року зникне. Як і футбол у регіоні", – сказав Каплун у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, вчора, 1 грудня, Гірник-Спорт офіційно розпустив гравців і тренерський штаб. Клуб посідає 4 місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи 26 очок після зіграного першого кола. Команда з Горішніх Плавнів відстає від лідера Агробізнеса на 5 пунктів.
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