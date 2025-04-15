У сьогоднішньому матчі 1/4 Ліги чемпіонів дортмундська Борусія приймає вдома каталонську Барселону. Центральний нападник "джмелів Сергу Гірассі відзначився два голами у цьому поєдинку, загалом забивши 12 м'ячів у поточній ЛЧ.

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За цим показником Гірассі перевершив Роберта Лєвандовскі у сезоні 2012-13 та Ерлінга Холанда у сезоні 2020-21, які забили 10 голів у міжнародних турнірах.

До слова, рекордсменом дортмундського клубу за кількістю забитих м'ячів у єврокубковому турнірі є Лотар Еммеріх, який забив 14 голів у Кубку володарів кубків сезону 1965-66.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/4 Ліги чемпіонів, який проходив на Олімпійському стадіоні в Барселоні, "синьо-гранатові" перемогли Борусію з рахунком 4:0.

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