Гіоргадзе – про перехід у Карпати: Є деякі спогади про львів'ян, але не з найкращих

Грузинський центральний захисник Андро Гіоргадзе поділився враженнями після підписання контракту з львівськими Карпатами.

"Я раніше вже виступав в Україні (за Ворсклу. – прим.), мені завжди подобалось тут. Тож коли з’явилась пропозиція з Карпат, попри всі інші варіанти, я з радістю погодився стати гравцем "зелено-білих".

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Львів – дуже красиве місто, де мешкають доброзичливі люди. Тому вважаю, що я обрав для себе хорошу команду та правильний шлях. Є деякі спогади про Карпати, але не з найкращих (посміхається). Коли я виступав у складі полтавської Ворскли, ми на виїзді поступились "левам" з рахунком 0:4.

Знаю, що вболівальники переживають за нашу команду та підтримують нас у будь-якій ситуації, тому, своєю чергою, ми будемо намагатись досягати лише позитивного результату", – цитує Гіоргадзе прес-служба Карпат.

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