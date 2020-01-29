toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ПРОЛЕТЕР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ

Гіоргадзе – про перехід у Карпати: Є деякі спогади про львів'ян, але не з найкращих

06:00 362 Читать на русском
Гіоргадзе – про перехід у Карпати: Є деякі спогади про львів'ян, але не з найкращих
Андро Гіоргадзе / фото: Карпати

Грузинський центральний захисник Андро Гіоргадзе поділився враженнями після підписання контракту з львівськими Карпатами.

"Я раніше вже виступав в Україні (за Ворсклу. – прим.), мені завжди подобалось тут. Тож коли з’явилась пропозиція з Карпат, попри всі інші варіанти, я з радістю погодився стати гравцем "зелено-білих".

Карпати оголосили про підписання першого зимового новачка

Львів – дуже красиве місто, де мешкають доброзичливі люди. Тому вважаю, що я обрав для себе хорошу команду та правильний шлях. Є деякі спогади про Карпати, але не з найкращих (посміхається). Коли я виступав у складі полтавської Ворскли, ми на виїзді поступились "левам" з рахунком 0:4.

Знаю, що вболівальники переживають за нашу команду та підтримують нас у будь-якій ситуації, тому, своєю чергою, ми будемо намагатись досягати лише позитивного результату", – цитує Гіоргадзе прес-служба Карпат.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

blog_ava
Кубок Італії: Мілан здійснив неймовірний камбек у матчі проти Торіно – Ібрагімовіч став одним з героїв чвертьфіналу
00:20
5229
Теги
Карпати Карпати Андро Гіоргадзе Андро Гіоргадзе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Інтер оголосив про перехід Еріксена
    Італія — 28 січ4617 Інтер оголосив про перехід Еріксена
12
год
:
25
хв
Манчестер Сіті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук