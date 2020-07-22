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Гіоане озвучив кумедну причину, яка переконала його перейти в Динамо

12:53 - Читать на русском
Гіоане озвучив кумедну причину, яка переконала його перейти в Динамо
Тіберіу Гіоане / Gsp.ro

Колишній румунський легіонер Динамо Тіберіу Гіоане поділився думками щодо ситуації у київському клубі та пригадав свій трансфер до табору "біло-синіх".

"Звісно, я стежу за Динамо. Тим більше, я часто буваю у Києві. Ходжу на матчі. Але рівень чемпіонату знижується. У Шахтаря проблеми, у нього немає дому. У Динамо проходить омолодження складу українськими гравцями. Ось чому немає хороших результатів.

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Коли переходив в Динамо, "біло-сині" мені видавались надзвичайно сильною командою. Вони грали у Лізі чемпіонів. Президент клубу, сидячи на стільці, набивав м'яч більше, ніж будь-який гравець в команді. Це неймовірно", – сказав Гіоане в інтерв'ю виданню GSP.

Нагадаємо, Гіоане перейшов у Динамо з бухарестського Рапіда у 2001 році і провів у складі "біло-синіх" десять років. За цей час завоював з киянами чотири чемпіонства та три Кубки України.

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