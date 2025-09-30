"Я бачив гру Бленуце лише по телевізору. І вже побачив його автогол (йдеться про матч 1/16 фіналу Кубка України Олександрія – Динамо, але в офіційному протоколі гол записали на Сергія Булецу – прим.).

Коли щось не йде, то погане приходить одне за іншим. Ми з Флоріном Чернатом провели разом 500 матчів у київському Динамо, і жодного разу не забили у свої ворота. А цей хлопець зіграв півтора матчі і вже забив автогол. А він нападник.

Якби Бленуце почав з двох голів за матч, все було б інакше. Але, на жаль, він почав погано. Потім стало ще гірше, і вони, мабуть, розійдуться взимку", – наводить слова Гіоане Sport Total FM.

Нагадаємо, Владислав Бленуце перейшов до Динамо з Універсітаті Крайови за близько два мільйони євро. У поточному сезоні румунський нападник зіграв 4 матчі у складі киян, результативними діями не відзначався. Раніше футболіст потрапив у скандал через проросійські пости у своїх соцмережах.

