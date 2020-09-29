Колишній легіонер київського Динамо Тіберіу Гіоане прийняв новий клуб, повідомляє видання Opinia Săceleană.

Гіоане озвучив кумедну причину, яка переконала його перейти в Динамо

39-річного румуна було призначено головним тренером команди Прешіца з міста Сечеле. Команда екс-динамівця виступає у четвертому за силою дивізіоні Румунії.

Нагадаємо, Гіоане розпочав тренерську кар'єру у 2013 році – тоді Тіберіу прийняв команду п'ятого дивізіону Румунії AS Prejmer.

До слова, Гіоане виступав на батьківщині за Брашов та Рапід, звідки у 2001 році перейшов у Динамо, в якому провів десять років. За цей час завоював з киянами чотири чемпіонства та три Кубки України. Важка хвороба (тромбоз венозного синуса головного мозку), яка вразила гравця у 2005 році, не дозволила йому повністю розкрити свій талант.

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