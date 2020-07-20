Гіоане назвав свого фаворита на тренерське крісло Динамо

Екс-легіонер Динамо Тіберіу Гіоане порекомендував киянам свого скандально співвітчизника.

"Я хотів би побачити Луческу в київському Динамо. Це було б чудово. Він працював в Румунії з Динамо і Рапідом, в Туреччині з Галатасараєм і Бешикташем, чому б йому не піти в Динамо після роботи в Шахтарі? Зараз в київській команді є чудові молоді футболісти", – цитує Гіоане Sport.ua.

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Колишній румунський хавбек працював під керівництвом Мірчі Луческу у бухарестському Рапіді, з якого Тіберіу перебрався в київське Динамо, де виступав у 2001-2011 роках.

Нагадаємо, керівництво Динамо вирішило звільнити Олексія Михайличенка після завершення сезону УПЛ.

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