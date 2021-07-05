"Дуже хотілося б поїхати не лише на матчі Динамо, але й подивитися на тренування Мірчі Луческу. Я знаю його по Рапіду, тому що саме Луческу взяв мене в Бухарест з Брашова.

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Я очікував, що Мірча підпише контракт з Динамо. Як він завоював титули з бухарестськими Динамо і Рапідом, потім з Галатасараєм і Бешикташем, так це сталося і в Україні. З першого разу взяв все з київським Динамо, з молодою командою! Плюс вихід в групу Ліги чемпіонів.

Радикальних уболівальників Динамо, що кидають виклик Луческу, мало. Вони ніколи не зміняться, навіть якщо Мірча пробуде в Києві 10 років. Я сподіваюся, що Мірча пробуде в Динамо ще кілька років, а потім до Києва приїде Разван і створить там династію Луческу", – сказав Гіоане в інтерв'ю Fanatik.ro.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Динамо під керівництвом Мірчі Луческу завоювало золоті медалі УПЛ і стало володарем Кубка України.

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