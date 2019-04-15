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Гімнастка Різатдінова назвала свій улюблений клуб

08:50 724 Читать на русском
Гімнастка Різатдінова назвала свій улюблений клуб
Ганна Різатдінова / соцмережі

Українська гімнастка Ганна Різатдінова назвала клуб, за який вболіває.

"Я завзята вболівальниця! Підтримую своїх колег-спортсменів у всіх видах спорту і футболістів зокрема. Футбол – гра мільйонів. Легендарний клуб Динамо Київ завжди об’єднував українців своїми перемогами й навіть нелегкими та драматичними моментами в історії. Київ та й Україну загалом неможливо уявити без Динамо, адже це своєрідний символ нашої держави.

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Я вболіваю за спорт і за тих, хто показує найвищі результати, хто піднімає наш прапор і завдяки кому звучить наш гімн. Спорт – це наш імідж. Якщо завдяки нашим футболістам країну знають із позитивного боку, то це лише привід пишатися.

Зізнаюся: через майстер-класи час на відвідування матчів різко скоротився, але, коли я перебуваю в Києві й маю можливість, разом із подругами ходимо повболівати за наше Динамо", – цитує Різатдінову офіційний сайт Динамо.

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