Гімнастка Різатдінова назвала свій улюблений клуб

Українська гімнастка Ганна Різатдінова назвала клуб, за який вболіває.

"Я завзята вболівальниця! Підтримую своїх колег-спортсменів у всіх видах спорту і футболістів зокрема. Футбол – гра мільйонів. Легендарний клуб Динамо Київ завжди об’єднував українців своїми перемогами й навіть нелегкими та драматичними моментами в історії. Київ та й Україну загалом неможливо уявити без Динамо, адже це своєрідний символ нашої держави.

Шахов різко розкритикував Динамо за підписання Де Пени

Я вболіваю за спорт і за тих, хто показує найвищі результати, хто піднімає наш прапор і завдяки кому звучить наш гімн. Спорт – це наш імідж. Якщо завдяки нашим футболістам країну знають із позитивного боку, то це лише привід пишатися.

Зізнаюся: через майстер-класи час на відвідування матчів різко скоротився, але, коли я перебуваю в Києві й маю можливість, разом із подругами ходимо повболівати за наше Динамо", – цитує Різатдінову офіційний сайт Динамо.

Маріуполь – Динамо: Циганков з рекордом як символ молоді киян, такі різні дебюти Попова та Ісаєнка, героїчний Худжамов