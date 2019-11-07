Гільєрме ганебно пропустив поміж ніг у матчі проти Ювентуса – фейл туру ЛЧ від воротаря збірної Росії

Голкіпер московського Локомотива Гільєрме припустився жахливої помилки у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Ювентуса (1:2).

Страж воріт "залізничників" підвів своїх партнерів вже на перших хвилинах матчу з туринцями.

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Гільєрме пропустив після дальнього штрафного удару Кріштіану Роналду, який до того ж бив під кутом. Воротар Локомотива не зміг зафіксувати м'яч, і шкіряний прокотився між його ногами назустріч воротам. На лінії вже чатував Аарон Ремзі, який і скористався незграбними діями суперника.

Нагадаємо, що 33-річний етнічний бразилець Гільєрме є основним воротарем не лише Локомотива, а й збірної Росії.

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