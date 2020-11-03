Фахівець був заарештований за звинуваченням у нападі на свою дівчину, який стався 1 листопада, повідомляє The Sun. Кейт Гревілл сама викликала поліцію. Жінка отримала легкі травми, але не потребувала госпіталізації.

Гіггз зробив невтішний прогноз щодо наступного чемпіонства Манчестер Юнайтед, навівши приклад Ліверпуля

Правоохоронці повідомили, що 46-річний валлієць був заарештований за підозрою у нападі за статтею 47 і звичайному нападі за статтею 39. У понеділок, 2 листопада, Гіггз був помічений під час виходу із дільниці. Його звільнили під заставу.

Як повідомляє твіттер BBC Sport Wales, збірна Уельсу вже скасувала заплановану на вівторок прес-конференцію, присвячену оголошенню складу команди на матчі Ліги націй. Футбольна асоціація Уельсу теж знає про інцидент за участю Гіггза, але відмовилася від коментарів.

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