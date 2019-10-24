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Гіггз зробив свій вибір у вічному протистоянні Мессі та Роналду

18:50 444 Читать на русском
Гіггз зробив свій вибір у вічному протистоянні Мессі та Роналду
Роналду і Гіггз / Reuters

Легенда Манчестер Юнайтед Раян Гіггз, який нині очолює збірну Уельсу, поділився думкою щодо порівняння головних зірок сучасного футболу – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

"Мессі або Кріштіану? Мессі, тут просто не може бути ніякого порівняння.

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Зробити вибір на користь одного дуже складно... Я хотів би сказати, що мій вибір – Кріштіану Роналду. Я грав з ним і бачив його розвиток, але Мессі – геній. Лео – футболіст, якого ви бачите тільки один раз в житті. Тут все просто, я хотів би вибрати Кріштіану, але насправді немає ніякого порівняння", – заявив Гіггз у коментарі DAZN.

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Нагадаємо, валлієць разом з Роналду захищали кольори Манчестер Юнайтед упродовж шести сезонів і встигли здобути чимало трофеїв, серед яких і перемога в Лізі чемпіонів 2007/08.

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Теги
Іспанія Англія Раян Гіггз Раян Ґіґґз Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія
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