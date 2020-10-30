"Може пройти 15-20 років до цієї події, особливо якщо Клопп і Гвардіола залишаться. У них є ресурси і гравці. Є приклад Ліверпуля, вони виграли чемпіонат Англії в 1990 році і думали, що скоро виграють його знову.

Гольова феєрія Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг

Навіть Клоппу знадобилося чотири з половиною роки, щоб виграти АПЛ. Це забере багато часу. Потрібно осмислити те, що зробив Клопп", – поділився Гіггз на подкасті Джеймі Каррагера на Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед востаннє ставав чемпіоном Англії у сезоні 2012/13 – останньому в епосі сера Алекса Фергюсона.

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