toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Гіггз введений у Зал слави валлійського спорту

13:06 85 Читать на русском
Гіггз введений у Зал слави валлійського спорту
Раян Гіггз (у центрі) / офіційний твіттер Залу слави валлійського спорту

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед, а нині – тренер збірної Уельсу Раян Гіггз отримав визнання на батьківщині.

Екс-вінгер МЮ і збірної Уельсу ввійшов до Зали слави валлійського спорту. Про це повідомляє офіційний твіттер організації.

Гіггз лякає суперників Манчестер Юнайтед новачком команди

Гіггз став 23-м футболістом, якому віддали подібні почесті. Раніше таке визнання отримали, зокрема, екс-тренер мадридського Реала Джон Тошак, екс-півзахисник Лідса та Ньюкасла Гарі Спід, ще одна легенда Манчестер Юнайтед Марк Х'юз.

Нагадаємо, що всю свою ігрову кар'єру Раян Гіггз провів у складі "червоних дияволів". Він завоював 34 трофеї з манкуніанцями, серед яких 13 чемпіонських титулів і 2 кубки Ліги чемпіонів.

"Це найгірша травма, яку бачив за 30 років кар’єри". Нищівний підкат зруйнував життя талановитішого, ніж Гіггз і Бекхем

blog_ava
Леоненко – про трансфер Караваєва в Динамо: Він швидко впишеться в ігрові схеми команди
08:00
1394
Теги
Англія Раян Гіггз Раян Ґіґґз Раян Ґіґґз Раян Ґіґґз Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уельс Уельс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
39
хв
Уругвай
22:00
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук