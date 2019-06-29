Гіггз введений у Зал слави валлійського спорту

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед, а нині – тренер збірної Уельсу Раян Гіггз отримав визнання на батьківщині.

Екс-вінгер МЮ і збірної Уельсу ввійшов до Зали слави валлійського спорту. Про це повідомляє офіційний твіттер організації.

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Гіггз став 23-м футболістом, якому віддали подібні почесті. Раніше таке визнання отримали, зокрема, екс-тренер мадридського Реала Джон Тошак, екс-півзахисник Лідса та Ньюкасла Гарі Спід, ще одна легенда Манчестер Юнайтед Марк Х'юз.

Нагадаємо, що всю свою ігрову кар'єру Раян Гіггз провів у складі "червоних дияволів". Він завоював 34 трофеї з манкуніанцями, серед яких 13 чемпіонських титулів і 2 кубки Ліги чемпіонів.

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