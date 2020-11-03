Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз буде відсутнім на майбутніх матчах команди.

Футбольна асоціація Уельсу домовилась із Гіггзом, що той не буде у розташуванні команди під час листопадового збору.

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Як повідомляє офіційний сайт асоціації, збірною керуватиме помічник легенди Манчестер Юнайтед Роберт Пейдж на матчах проти США, Ірландії та Фінляндії.

Нагадаємо, Гіггз був заарештований за напад на дівчину, який стався 1 листопада. Збірна Уельсу навіть скасувала заплановану прес-конференцію свого наставника.

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