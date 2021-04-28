Гіггз шокований непотраплянням до Зали слави АПЛ – легенду Манчестер Юнайтед замінив Анрі через секс-скандал
Колишній гравець Манчестер Юнайтед Раян Гіггз продовжує розплачуватись за нещодавній гучний скандал.
Гіггз разом із Аланом Ширером мав відкрити Залу слави АПЛ, проте валлійця замінили на Тьєррі Анрі через судове розслідування – Раяна звинувачують у побитті двох жінок, повідомляє The Mirror.
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Окрім цього, Гіггз не потрапив і у розширений список 23 гравців, з яких згодом оберуть ще 6 нових членів Зали слави, що обурило колишнього наставника збірної Уельсу. Екс-хавбек Манчестер Юнайтед є рекордсменом за кількістю чемпіонських титулів АПЛ – 13, а загалом зібрав за свою кар'єру 34 трофеї.
Нагадаємо, Гіггза звинувачують в нападі на двох жінок в листопаді 2020 року, а також у "поведінці з елементами примусу і контролю" в період з 2017 по 2019 роки. Сам екс-футболіст спростовує усі обвинувачення. На час судового розгляду справи Гіггза відсторонили від посади наставника збірної Уельсу, тож екс-зірка МЮ пропустить Євро-2020.
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