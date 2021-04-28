Гіггз разом із Аланом Ширером мав відкрити Залу слави АПЛ, проте валлійця замінили на Тьєррі Анрі через судове розслідування – Раяна звинувачують у побитті двох жінок, повідомляє The Mirror.

Збірна Уельсу призначила головного тренера на Євро-2020 – Гіггза довелося міняти через секс-скандал

Окрім цього, Гіггз не потрапив і у розширений список 23 гравців, з яких згодом оберуть ще 6 нових членів Зали слави, що обурило колишнього наставника збірної Уельсу. Екс-хавбек Манчестер Юнайтед є рекордсменом за кількістю чемпіонських титулів АПЛ – 13, а загалом зібрав за свою кар'єру 34 трофеї.

Нагадаємо, Гіггза звинувачують в нападі на двох жінок в листопаді 2020 року, а також у "поведінці з елементами примусу і контролю" в період з 2017 по 2019 роки. Сам екс-футболіст спростовує усі обвинувачення. На час судового розгляду справи Гіггза відсторонили від посади наставника збірної Уельсу, тож екс-зірка МЮ пропустить Євро-2020.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років