Гіггз пояснив, як змінився Манчестер Юнайтед після звільнення Моурінью

Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз оцінив роботу Уле Гуннара Сульшера на посаді тренера Манчестер Юнайтед.

"Гра проти Хаддерсфілда стала першою на домашньому стадіоні для Уле, і всі чекали її з позитивом після матчу в Кардіффі, де команда показала хороший футбол і результат.

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Я думаю, що всі з нетерпінням чекали гри. Стали проявляти себе великі футболісти, Поль Погба забиває, Давід де Хеа зробив кілька сейвів, Маркус Решфорд стає все кращим і кращим з кожною грою.

Є реальний позитив навколо гри, потрібно пронести його вперед на наступний матч з Борнмутом", – цитує Гіггза Manchester Evening News.

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