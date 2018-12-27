toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Гіггз пояснив, як змінився Манчестер Юнайтед після звільнення Моурінью

28 грудня 06:30 1 Читать на русском
Гіггз пояснив, як змінився Манчестер Юнайтед після звільнення Моурінью
Раян Гіггз / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз оцінив роботу Уле Гуннара Сульшера на посаді тренера Манчестер Юнайтед.

"Гра проти Хаддерсфілда стала першою на домашньому стадіоні для Уле, і всі чекали її з позитивом після матчу в Кардіффі, де команда показала хороший футбол і результат.

Гіггз покинув тренерський штаб Манчестер Юнайтед через Моурінью, – The Times

Я думаю, що всі з нетерпінням чекали гри. Стали проявляти себе великі футболісти, Поль Погба забиває, Давід де Хеа зробив кілька сейвів, Маркус Решфорд стає все кращим і кращим з кожною грою.

Є реальний позитив навколо гри, потрібно пронести його вперед на наступний матч з Борнмутом", – цитує Гіггза Manchester Evening News.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року

Англія19 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Хаддерсфілд: Середа 26 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
3 : 1
Хаддерсфілд
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед - Хаддерсфілд Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Раян Гіггз Раян Ґіґґз Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
14
год
:
49
хв
Ювентус
13:30
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук