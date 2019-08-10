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Гіггз порадив Манчестер Юнайтед виховувати Погба копняками – колись через подібне пройшов Роналду

18:17 299 Читать на русском
Гіггз порадив Манчестер Юнайтед виховувати Погба копняками – колись через подібне пройшов Роналду
Гіггз та Роналду / Reuters

Легендарний валлієць поділився цікавими методами виховання зіркового хавбека.

"Давайте Погба копняка на тренуваннях. Але цього більше не відбувається, це в минулому.

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Я не кажу копати всіх. Але саме так Роналду став кращим. Скоулз дав би йому копняка, якби він занадто багато возився з м'ячем. Зненацька щось клацає, і ти розумієш, що не можна занадто багато фінтити або робити щось таке, інакше тебе покарають.

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Я бачив інтерв'ю Компані після закінчення сезону. Він трохи старомодний. Його запитали про тиждень перед останньою грою в Брайтоні, і він сказав: "Іноді я повинен дати комусь стусана". І я подумав, що Манчестер Сіті, можливо, буде не вистачати цього в новому сезоні", – цитує Гіггза Evening Standard.

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Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Раян Гіггз Раян Ґіґґз Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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