Гіггз назвав чотирьох гравців Манчестер Юнайтед, які були недоторкані для Фергюсона

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Раян Гіггз розповів про принципи легендарного наставника манкуніанців.

"Були 4 гравці, через яких Фергюсон ніколи не заводився. Кантона, Браян Робсон, Рой Кін і Кріштіану Роналду. Вони всі по-своєму вигравали матчі.

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Вони робили свою роботу на полі, тому він ніколи не відчував необхідності в цьому.

У Кантони були матчі, коли він нічого не робив. Не забивав, не бігав, як Тевес або Руні, взагалі ніяк не впливав на хід гри. Але Фергюсон знав, що рано чи пізно щось хороше трапиться. Ми сиділи в роздягальні і думали, що зараз він влаштує Еріку прочухана, бо той нічого не робив.

Але на наступному тижні Кантона забивав переможний м'яч або творив магію. Тому Фергюсон добре ставився до великих гравців до тих пір, поки вони демонстрували рівень на полі", – цитує Гіггза beIN Sport.

Нагадаємо, Кантона захищав кольори МЮ у 1992-1997 роках.

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