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Гіггз назвав чотирьох гравців Манчестер Юнайтед, які були недоторкані для Фергюсона

21:05 951 Читать на русском
Гіггз назвав чотирьох гравців Манчестер Юнайтед, які були недоторкані для Фергюсона
Кріштіану Роналду та Раян Гіггз / Фото Metro

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Раян Гіггз розповів про принципи легендарного наставника манкуніанців.

"Були 4 гравці, через яких Фергюсон ніколи не заводився. Кантона, Браян Робсон, Рой Кін і Кріштіану Роналду. Вони всі по-своєму вигравали матчі.

Фергюсон намагався продати Роналду в Барселону, а не в Реал

Вони робили свою роботу на полі, тому він ніколи не відчував необхідності в цьому.

У Кантони були матчі, коли він нічого не робив. Не забивав, не бігав, як Тевес або Руні, взагалі ніяк не впливав на хід гри. Але Фергюсон знав, що рано чи пізно щось хороше трапиться. Ми сиділи в роздягальні і думали, що зараз він влаштує Еріку прочухана, бо той нічого не робив.

Але на наступному тижні Кантона забивав переможний м'яч або творив магію. Тому Фергюсон добре ставився до великих гравців до тих пір, поки вони демонстрували рівень на полі", – цитує Гіггза beIN Sport.

Нагадаємо, Кантона захищав кольори МЮ у 1992-1997 роках.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Браян Робсон Рой Кін Рой Кін Раян Гіггз Раян Ґіґґз Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ерік Кантона
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