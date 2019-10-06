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Гіггз: Манчестер Юнайтед варто придбати ще п'ятьох гравців для Сульшера

18:35 69 Читать на русском
Гіггз: Манчестер Юнайтед варто придбати ще п'ятьох гравців для Сульшера
Раян Гіггз / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Раян Гіггз вважає, що керівництву клубу варто підтримати головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера придбанням кількох футболістів.

"Сульшер змінює психологію команди, але це тривалий процес. Йому потрібно придбати ще п'ятьох футболістів.

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Зробити це в межах одного трансферного вікна дуже важко, тому керівництву клубу варто набратися терпіння і дозволити тренеру завершити процес формування такої команди, яка йому потрібна. Так, це великі витрати, але така реальність сучасного футболу – щоб перемагати, треба витрачати великі суми", – цитує Гіггза Goal.com з посиланням на The Sun.

Нагадаємо, перед початком цього сезону Манчестер Юнайтед підписав Харрі Магуайра, Деніела Джеймса та Арона Ван-Біссаку, витративши в сумі близько 160 мільйонів євро.

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Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Раян Гіггз Раян Ґіґґз
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