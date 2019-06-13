Гіггз лякає суперників Манчестер Юнайтед новачком команди

Легендарний валлієць позитивно оцінює прихід Деніела Джеймса в англійський гранд.

Раян Гіггз пророкує чудове майбутнє своєму підопічному зі збірної Уельсу.

"Перш за все, виділю його найкращу якість – це швидкість. Я, напевно, за всю свою кар'єру не бачив настільки швидкого гравця, як він. І це вражає, тому що і серед моїх одноклубників, і серед суперників були швидкі гравці.

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Джеймс може грати на декількох різних позиціях – будь-ким в трійці нападу – і в цьому сезоні він грав за Суонсі на тих позиціях, на яких раніше не грав, але відчував себе комфортно. Він кошмар для захисників. Деніел не надто великий гравець, тому його важко затримати руками. У нього обидві ноги робочі, він може забивати голи і створювати гольові моменти.

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Він все ще молодий, все ще вивчає гру, але у нього приголомшлива швидкість, і, я впевнений, він буде жахом для захисників на Олд Траффорд", – цитує Гіггза офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що 21-річний Джеймс перебрався на Олд Траффорд із рідного Суонсі. Орієнтовна вартість трансферу – 15 млн фунтів.