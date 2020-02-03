Гіггз: Фернандеш може стати тягарем, якщо Сульшер не знайде для нього кращу позицію

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Райан Гіггз радить головному тренеру манкуніанців Уле Гуннару Сульшеру знайти для португальського новачка команди Бруну Фернандеша правильне застосування на полі.

"Ми побачили проблиски того, на що здатний Бруну. Потрібно трохи попрацювати над тим, щоб зрозуміти і визначити його правильне застосування на полі. Коли він стоїть спиною до чужих воріт, не думаю, що це його найкраща позиція. Якщо він грає глибше, він може бути тягарем, оскільки розривається між захистом і атакою.

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Хочеться бачити, як він атакує, перебуваючи з м'ячем. Також помітно, що він може роздавати паси і володіє відмінним баченням поля для довгих передач, коли грає глибше. Тоді йому потрібно здійснювати більше ривків. Я думаю, що він і сам захоче знайти ідеальну позицію на полі. Він втомився до кінця матчу, але його майстерність було видно протягом всієї гри", – цитує Гіггза видання Daily Mail.

Нагадаємо, новачок "червоних дияволів" Бруну Ферандеш дебютував за свій новий клуб у матчі 25-го туру проти Вулверхемптона, однак результативними діями не відзначився.

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