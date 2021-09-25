"У минулому лідер Динамо і збірної України, триразовий чемпіон нашої країни і чотириразовий володар Кубка, учасник 1/4 фіналу ЧС-2006 і автор пам'ятного голу панєнкою у ворота збірної Швейцарії – все це лише короткий список досягнень Артема Мілевського.

Мілевський емоційно попрощався з футболом – екс-зірка Динамо написав листа собі 15-річному

Артем – справжній професіонал, гідний суперник на футбольному полі і чудова людина за його межами. Це гравець, який завжди з повагою ставився до футбольного клубу Металіст, а ми, в свою чергу, відповідали йому взаємністю. Бажаємо Артему Мілевському не менш успішного і яскравого життя після завершення кар'єри і віримо, що він принесе українському футболу ще чимало користі", – йдеться у заяві Металіста на офіційному сайті.

Нагадаємо, Мілевський став зіркою завдяки виступам у складі київського Динамо з 2003 по 2013 роки, відігравши за киян 235 матчів та відзначившись 81 голом та 54 асистами. Останньою командою Артема був Минай, який він покинув у липні 2021 року. За його плечами виступи за українські Борисфен та Динамо, турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук і Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду та білоруське Динамо Брест.

За збірну України він провів 50 матчів, в яких забив 8 голів. У складі "синьо-жовтих" став чвертьфіналістом чемпіонату світу 2006 року.

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