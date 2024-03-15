GGBET закупили РЕБ-прилади для 93 бригади ЗСУ
Ліцензійний букмекер GGBET закупив сучасне військове обладнання для 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
14 березня компанія GGBET повідомила про передачу двох станцій радіоелектронної боротьби на суму понад 1 мільйон гривень.
Мудрик отримав комплімент від головної зірки Челсі: "Такі голи нададуть упевненість будь-кому"
Зокрема, компанія передала тактичний комплекс засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам "Захист АЛ", який здатний нейтралізувати дію дронів-камікадзе "Ланцет". А також станцію РЕБ "Захист АФ", яка допомагає ефективно боротися з ворожими FPV-дронами на великій відстані.
Сьогодні РЕБ-станції є одними з тих надважливих елементів, які фактично рятують життя українських захисників. Передані прилади допоможуть створити ефективну протидію ворожим дронам й забезпечити чисте небо для підрозділів ЗСУ. Особливо важливо, що дані станції вироблені в Україні, що дозволяє нам не залежати від допомоги партнерів й розвивати власний промисловий воєнний потенціал,
– підкреслив Дмитро Вошкарін, СЕО GGBET.
93 окрема механізована бригада є ефективною частиною в складі ЗСУ. Повномасштабне вторгнення бригада зустріла на Сумщині, де знищила велику кількість ворогів. Далі підрозділ брав активну участь в оборонній операції на Бахмутському напрямку, де перебуває й досі.