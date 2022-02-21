РБ Лейпциг з тенісним рахунком перестріляв Герту в 23-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів і огляд поєдинку.

У першому таймі "бики" обмежилися тільки одним голом, автором якого став Хенрікс. Герта одразу по перерві зрівняла рахунок, але цим лише розлютила команду Доменіко Тедеско.

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Берлінці залишилися в меншості і отримали у свої ворота пенальті, який реалізував Нкунку. Після цього "стара дама" посипалася, пропустивши ще 4 м'ячі. Нкунку відзначився ще раз, оформивши дубль, а також свої прізвища на табло вписали Ольмо, Айдара і Поульсен.

1:6 – РБ Лейпциг під керівництвом Тедеско з нижньої половини турнірної таблиці піднявся в зону Ліги чемпіонів. Герта балансує над зоною вильоту, випередажючи тріо невдах тільки на 1 бал.