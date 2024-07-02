"Де Брюйне щойно назвав мене придурком. Гей, Кевіне, невелике зауваження для тебе: золоті покоління Франції, Англії, Німеччини та Іспанії, про які ти згадував, дійшли до фіналів! Ти – типовий футболіст, який хоче, щоб його запитували тільки про те, наскільки він хороший. Розбещене дитя", – написав Палмері у своєму Твіттері.

"Придурок": де Брюйне обурився через питання журналіста після вильоту Бельгії з Євро-2024

Нагадаємо, що після вильоту від збірної Франції в 1/8 фіналу Євро-2024 Палмері поставив Кевіну під час прес-конференції запитання про "золоте покоління" збірної Бельгії, яке так нічого і не виграло. "Що таке "золоте покоління"? Хочете сказати, що у збірних Франції, Англії, Іспанії або Німеччини немає "золотого покоління"?", – відповів де Брюйне, після чого назвав Палмері "придурком".

Франція дотисла Бельгію і з рекордом пробилася в 1/4 фіналу Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри