"Гей, Кевіне, невелике зауваження для тебе": журналіст відповів де Брюйне на образу
Журналіст Танкреді Палмері не став мовчки терпіти образи півзахисника збірної Бельгії Кевіна де Брюйне, який назвав його "придурком".
"Де Брюйне щойно назвав мене придурком. Гей, Кевіне, невелике зауваження для тебе: золоті покоління Франції, Англії, Німеччини та Іспанії, про які ти згадував, дійшли до фіналів! Ти – типовий футболіст, який хоче, щоб його запитували тільки про те, наскільки він хороший. Розбещене дитя", – написав Палмері у своєму Твіттері.
"Придурок": де Брюйне обурився через питання журналіста після вильоту Бельгії з Євро-2024
Нагадаємо, що після вильоту від збірної Франції в 1/8 фіналу Євро-2024 Палмері поставив Кевіну під час прес-конференції запитання про "золоте покоління" збірної Бельгії, яке так нічого і не виграло. "Що таке "золоте покоління"? Хочете сказати, що у збірних Франції, Англії, Іспанії або Німеччини немає "золотого покоління"?", – відповів де Брюйне, після чого назвав Палмері "придурком".
Франція дотисла Бельгію і з рекордом пробилася в 1/4 фіналу Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри