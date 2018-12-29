Екс-гравець Чорноморця Іван Гецко поділився думками про те, що зараз відбувається у одеській команді.

"Те, що зараз відбувається з Чорноморцем – це катастрофа. На жаль, ми з нею живемо, і поліпшень найближчим часом не передбачається. Є люди, які хочуть, щоб команда була, але з тим фінансовим багажем, який є в клубі, говорити немає про що, немає сенсу. Команда може вилетіти з Прем'єр-ліги, без будь-яких завдань, перспектив і надій, все це виглядає сумно.

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Якщо навіть від команди відвернувся рідний уболівальник, то можна уявити, яка ситуація в місті і в команді в цілому. Низка футболістів навіть того низького рівня, які були, залишають команду, показуючи, що покращення не буде.

Дивує те, що "фахівці", запрошені для порятунку клубу, критично погіршили ситуацію і ніякої відповідальності не несуть. З такими результатами вони повинні підняти руки, вибачиться за провал і піти гідно, не чіпляючись за своє місце. Ці горе-фахівці, прийшовши в клуб, "встановили" свої порядки. Прибрали людей, які віддали все життя Чорноморцю в якості як гравців, так і працівників клубу.

Це не тільки моя думка, а й людей, які не один рік відіграли в Чорноморці, які живуть в цьому місті, і які приходять на матчі, спостерігають за "чорними днями" в історії клубу. Команда, яка колись грала в єврокубках, зі славними футбольними традиціями, з гарною інфраструктурою поступово "вмирає", – сказав Гецко для Ua-football.

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