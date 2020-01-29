Гецко впевнений у чемпіонстві Шахтаря та пророкує Динамо боротьбу за друге місце

Колишній нападаючий збірної України Іван Гецко сподівається, що Зоря зможе скласти конкуренцію Динамо в боротьбі за друге місце.

"Хотілося б, щоб інтрига була, але я в неї мало вірю. Шахтар не втратить першого місця. На сьогоднішній день по всіх параметрах стати шостою командою за підсумками першого етапу УПЛ заслуговує Маріуполь.

Шахтар несподівано програв Пролетеру – перша невдача "гірників" на турецьких зборах

Боротьба за "срібло"? Саме зараз важко сказати, але я сподіваюся, що Зоря зможе скласти конкуренцію Динамо в боротьбі за срібні медалі. Олександрія, яка поки не знайшла потрібного нападника, разом з Десною, думаю, вище третього місця стрибнути не зможуть", – сказав Гецко у коментарі Команда 1.

Нагадаємо, Шахтар пішов на зимову перерву лідером, набравши 50 очок у 18-и турах. Динамо (36) відстає від "гірників" на 14 пунктів. Зоря (34) має на два бали менше, ніж кияни, ще на одне очко менше у Десни та Олександрії (по 33).

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?