"Думаю, що власники Дженоа переоцінили тренерські можливості Шевченка. Згоден, у нього були успіхи зі збірною України, але взагалі не було досвіду роботи на клубному рівні. А це дві великі різниці.

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Тим більше, що Шевченкові дісталася погано укомплектована команда, до того ж, йому раніше не доводилося бути кризовим менеджером.

Я думав, що Андрій Миколайович розпочне свою тренерську кар'єру на клубному рівні з менш престижного чемпіонату. Із Дженоа не вийшло, не підставили плече і його помічники. Серія А – це не той турнір, де можливі якісь поблажки, де враховують твої колишні заслуги. Тут немає часу на розгойдування, потрібно одразу доводити свою профпридатність. Дива не сталося, по репутації Шевченка було завдано потужного удару.

Що йому порадити? Під час аналізу врахувати кожну дрібницю, психологічно відпочити, а потім спробувати заявити про себе в менш іменитому чемпіонаті. На мою думку, українська Прем'єр-ліга – нормальний варіант. Збагатитися знаннями, домогтися визнання і лише потім Шевченко може впоратися з новим викликом у топ-чемпіонатах", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Дженоа попрощалась з Шевченком після двох місяців співпраці. На посаді головного тренера "грифонів" українець провів 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

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