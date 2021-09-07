"Образа Маліновського за малу кількість ігрового часу у матчах за збірну України? Від цього нікуди не дітися. Подібні ситуації відбуваються в командах практично завжди, коли хтось чимось незадоволений. Якби Маліновський виходив на гру за збірну, як він виходить в Аталанті, завдаючи за матч по сім ударів, це була б інша розмова. А коли за весь Євро-2020 Руслан б'є по воротах всього сім разів, то про що ми можемо говорити.

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Він повинен трохи змінити своє ставлення до справи. Країна дала йому путівку у великий футбол, тому незалежно від будь-яких обставин в національній команді потрібно намагатися завжди показувати свій максимум", – зазначив Гецко у інтерв'ю Рейтинг Букмекерів.

Нагадаємо, після матчу проти Франції наставник команди Олександр Петраков розповів, що Маліновський образився на нього через те, що не потрапив до основного складу збірної України.

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