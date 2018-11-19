Гецко: Сподіваюся, що новачки виправдають свій виклик до збірної

Колишній форвард збірної України поділився своєю думкою щодо тактики Андрія Шевченка на матч проти Словаччини та поділився очікуваннями від гри проти Туреччини.

"Тактика, яку обрав Андрій Шевченко в матчі проти збірної Словаччини, має право на життя. Вона мені сподобалася і була виправдана, тому що у команди не було турнірної відповідальності.

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Однак виконавців і виконавської майстерності під втілення в життя цієї тактики поки не вистачає. Звичайно, перед матчем з Туреччиною висновки будуть зроблені. Думаю, що тренери дадуть можливість відпочити лідерам команди, комусь, можливо, треба підлікуватися.

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Швидше за все, знову побачимо на полі новачків, які в збірній ще не грали. Напевно, склад знову буде експериментальним. Сподіваюся, що новачки виправдають свій виклик до збірної", – цитує Гецка Zbirna.com.