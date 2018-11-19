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Гецко: Сподіваюся, що новачки виправдають свій виклик до збірної

20:36 485 Читать на русском
Гецко: Сподіваюся, що новачки виправдають свій виклик до збірної
Тренування збірної України / ФФУ

Колишній форвард збірної України поділився своєю думкою щодо тактики Андрія Шевченка на матч проти Словаччини та поділився очікуваннями від гри проти Туреччини.

"Тактика, яку обрав Андрій Шевченко в матчі проти збірної Словаччини, має право на життя. Вона мені сподобалася і була виправдана, тому що у команди не було турнірної відповідальності.

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Однак виконавців і виконавської майстерності під втілення в життя цієї тактики поки не вистачає. Звичайно, перед матчем з Туреччиною висновки будуть зроблені. Думаю, що тренери дадуть можливість відпочити лідерам команди, комусь, можливо, треба підлікуватися.

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Швидше за все, знову побачимо на полі новачків, які в збірній ще не грали. Напевно, склад знову буде експериментальним. Сподіваюся, що новачки виправдають свій виклик до збірної", – цитує Гецка Zbirna.com.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Збірна України Україна Україна Іван Гецко Словаччина - Україна Україна - Туреччина
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