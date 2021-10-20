"Після ефектної перемоги в останньому турі чемпіонату УПЛ над Зорею, склалося враження, що Шахтар набрав хід і може дати бій іспанському гранду. Але, схоже, це просто Зоря – ніяка.

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"Гірники" вчергове продемонстрували свою неспроможність в поєдинках, де суперники добре вивчили їхню гру. Так було нещодавно у матчі з Шерифом, повторилося все і з Реалом. Найгірше, що підопічним Роберто Де Дзербі не вистачає потенціалу, щоб переламати хід поєдинків, що невдало складаються для них.

Цілком можливо, що якби в старті був Тарас Степаненко, то все склалося б по іншому. Як і слід було очікувати, без нього в Шахтарі не було кому відбирати м'ячі. Зловили кураж мадридці, які реабілітувалися за невдачі в останніх матчах з "гірниками". Чи залишилися шанси у Шахтаря пробитися до наступного раунду? Вони дуже малі", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Степаненко розпочав поєдинок на лаві запасних і з'явився на полі лише на 79-й хвилині (за рахунку 0:4), замінивши Алана Патріка.

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