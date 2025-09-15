– Іване Михайловичу, чи потрібна зараз зміна головного тренера в збірній України?

– Це питання має бути якось обгрунтовано. Якщо команда не виконала завдання, то це одна справа, але збірна ще в грі, шанси є, тому робити зараз якісь висновки, вважаю, неправильним. Не нам вирішувати, звільняти тренера чи ні. Інша справа, якщо Сергій Ребров сам захоче піти, тоді, так.

Ващук розкритикував збірну України після фіаско в Азербайджані: "Відчуття, що немає єдиного колективу"

Якщо навіть припустити, що, скажімо, завтра відбудеться зміна головного тренера, то хто візьме на себе відповідальність приймати команду в такому становищі? Хто б що не говорив, але Сергій Ребров – кваліфікований фахівець, він знає наш футбол зсередини. На мій погляд, зараз зміна тренера не найголовніше, що може дати результат.

– Якщо припустити, що зараз посада головного тренера збірної України вакантна. Які кандидатури ви бачите на цій посаді?

– Їх в Україні достатньо. Але я більше схиляюся до досвідчених фахівців, з ім'ям. Упевнений, що новий поштовх збірній міг би дати Мирон Маркевич або, наприклад, Леонід Буряк. Цей список можна продовжити, але поки що немає сенсу про це говорити, коли у збірної є чинний наставник.

– Збірна України вийде з групи?

– На перше місце ми навряд чи зможемо розраховувати, а ось поборотися за вихід у плей-офф з другої позиції – цілком. Так, "синьо-жовті" дуже погано зіграли в Баку, проте шанси залишаються. Багато чого, якщо не все, вирішиться 10 жовтня, коли збірна України на виїзді протистоятиме команді Ісландії. У цій грі ми побачимо, як підопічні Сергія Реброва можуть вибиратися зі складної ситуації, – сказав Гецко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після двох турів збірна України набрала лише одне очко, програвши Франції (0:2) та розписавши нічию з Азербайджаном (1:1).

