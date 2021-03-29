"Якщо відверто, мене неприємно здивували висловлювання деяких експертів після стартового поєдинку Франція – Україна, коли пощастило не програти, що наша збірна повинна займати перше місце в своїй підгрупі. Одна справа стояти стіною біля своїх воріт, і сподіватися на вдачу біля чужих, і зовсім інша – майстерністю доводити свою перевагу над черговим візаві, який приїхав до Києва, в першу чергу, не програти. Ось цієї майстерності й не вистачило. Тому, випереджаючи події, як би взагалі зачепитися за друге місце.

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До речі, мене здивувало, що Андрій Шевченко знову, як і в Парижі взяв на озброєння тактичну схему з п'ятьма захисниками. З Францією все було зрозуміло – з чемпіонами світу важливо було подбати про надійний тил, особливо після 1:7 у нещодавньому спарингу. Але ж у вчорашньому поєдинку нашим потрібно було думати про атакувальні дії. Якраз конструктивізму, гнучкості в діях численної оборони я не помітив. Більш того, коли виникали вільні зони на нашій половині поля, то не було впевненості, що не пропустимо.

Також мене вразило, що в стартовому складі був відсутній Микола Шапаренко. Якщо взяти до уваги, що вибули з ладу Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков, з їхнім умінням зіграти нестандартно, то присутність на полі Шапаренка в такій ситуації була обов'язковою, враховуючи його креативність, мінімальну кількість втрат. І вчора Миколи, дійсно, дуже не вистачало.

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Звичайно, прикро, що, відкривши рахунок в кінці матчу, наші хлопці не втримали перемогу, однак заради справедливості слід визнати, що фіни на нічию награли. Прикро тільки, що гості уникнули поразки після грубої помилки Віталія Миколенка. Навіть не віриться, що на такому рівні можна діяти так нерозважливо.

На жаль, після сенсації в Парижі, багато наших футболістів почали вважати себе помітними фігурами. Однак вони помилялися. Навіть фінська збірна, якій далеко до топових, швидко довела, що підопічним Андрія Шевченка ще вчитися і вчитися", – поділився Гецко у коментарі meta-ratings.

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