"А який сенс затягувати? Тим більше, що попереду у Динамо фінал Кубка України з непростим візаві – Зорею. А так хочеться покласти золоті медалі в Кубок.

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Я не буду оригінальним якщо скажу, що у зльоті Динамо величезна заслуга нового керманича Мірчі Луческу. Як би до нього не ставилися деякі вболівальники "біло-синіх", але Містер – людина слова. Сказав, що Динамо буде конкурентоспроможним – так і сталося. На відміну від Каштру, румунський фахівець показав себе з найкращого боку як тренер-стратег, тренер-мотиватор. Він змушував своїх нових підопічних слухатися його беззаперечно, і подивіться, як вони додали.

Саме Луческу повернув "біло-синім" звання найсильнішої команди України, чого протягом тривалого часу не вдавалося його попередникам – тренерам із "динамівським серцем". Про це необхідно пам'ятати уболівальникам. Хоча, щоб з динамівцями почали рахуватися і на міжнародній арені, їм потрібно обов'язково підсилитися 3-4 легіонерами, які б взяли на себе функції лідерів. Особливо це стосується лінії атаки", – сказав Гецко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, вже у неділю, 25 травня, Динамо може дострокового оформити чемпіонство – у рамках 23-го туру УПЛ кияни прийматимуть Інгулець.

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